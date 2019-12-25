Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Пулково

Некоторые пассажиры уже зарегистрированы на рейсы, но авиалайнеры пока остаются на земле, ожидая разрешение на взлет.

Росавиация объявила о введении временных ограничений на воздушные перевозки в петербургском аэропорту Пулково, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Меры вступили в силу с 7:25 утра по московскому времени и направлены на обеспечение безопасности полетов гражданской авиации.

Согласно обновленной информации на онлайн-табло аэропорта, ряд рейсов как на вылет, так и на прибытие столкнулись с задержками. Некоторые пассажиры уже зарегистрированы на рейсы, но авиалайнеры пока остаются на земле, ожидая разрешение на взлет. Первые задержки появились около 6:10 утра, хотя вплоть до 6:42 еще осуществлялись вылеты. Однако с 7:00 в воздушной гавани не приземлился ни один борт.

Подобные ограничения ранее неоднократно применялись в связи с проведением специальной военной операции. Так, накануне ночью система противовоздушной обороны уничтожила свыше сотни украинских беспилотных аппаратов, пролетавших над территорией страны, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ.

Последний случай введения аналогичных мер в Пулково датируется утром 8 марта текущего года. Тогда ограничение действовало всего около 50 минут, в результате чего лишь один воздушный суд получил команду следовать на резервный аэродром перед приземлением в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что авиасообщение Петербурга с Абхазией планируется запустить в 2025 году.

Фото: Piter.TV