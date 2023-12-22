  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пропускную способность ограничат на участке трассы "Сортавала" с 10 апреля
Сегодня, 9:53
48
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Пропускную способность ограничат на участке трассы "Сортавала" с 10 апреля

0 0

Поэтапно одна полоса движения будет перекрываться на участке от нулевого до десятого км трассы.

С среды, 10 апреля, на участке трассы А-121 "Сортавала" протяжённостью 10 км будет ограничена скорость движения.  Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Ленинградской области.

Участок используют маршруты автобусов №413, 674, 675г, 859. С 10 по 27 апреля на этой дороге будут чередоваться перекрытия полос движения, а на оставшихся скорость будет снижена до 50 км/ч.

Поэтапно одна полоса движения будет перекрываться на участке от нулевого до десятого км трассы. Это необходимо для устранения колейности.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы с 15 по 19 апреля.

Фото: Telegram / Комитет по транспорту Ленобласти

Теги: ленинградская область, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии