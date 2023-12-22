На КАД между Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны перекроют с 15 по 19 апреля

Это связано с работами по устранению колейности на дороге.

На кольцевой автодороге (КАД) между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе закроют две полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР "Северо-Запад".

C 15 по 19 апреля будут закрыты третья и четвёртая полосы, а скорость на оставшихся полосах будет ограничена до 50 км/ч. Это связано с работами по устранению колейности на дороге. Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что две полосы КАД перекроют в районе Колтушского шоссе

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"