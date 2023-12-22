ЛДПР призывает ужесточить политику в отношении миграции для защиты интересов страны

В России закроют точки торговли паспортами для мигрантов.

Лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий в очередной раз настаивает на безотлагательном решении проблемы незаконных трудовых мигрантов

Только за первые три месяца 2023 года в Россию на заработки приехало 1,3 миллиона человек. При этом глава СКР Александр Бастрыкин указывает на то, что совместные с ФСБ операции раз за разом помогают разоблачать и закрывать незаконные типографии по производству поддельных миграционных документов (в прошлом году таких закрыли пять — они обеспечивали лжепаспортами приезжих с 2020 года). В этой связи президент России Владимир Путин поручал Министерству внутренних дел России применять самые жесткие меры против тех, кто причастен к нелегальной миграции и связанной с ней преступности — вплоть до депортации.

Еще задолго до этих событий, основатель ЛДПР Владимир Жириновский на протяжении всей своей деятельности призывал усилить контроль и миграционную политику, "чтобы мы добились от мигрантов безусловного уважения наших законов, обычаев, культуры регионов, куда они приезжают — это многоплановая, сложная задача". Верный соратник политика, а теперь уже лидер партии Леонид Слуцкий, активно выступает за тот же самый жесткий контроль над мигрантами. В частности, на днях Слуцкий — кандидат экономических наук, прекрасно знающий и чувствующий конъюнктуру рынка и риски для бюджета страны — предложил ужесточить правила получения ВНЖ и гражданства иностранцами. Законопроект уже внесен в Государственную Думу РФ. Политик считает, что путь к российскому паспорту должен быть увеличен: для получения вида на жительство предлагается прожить в России два года, а потом, уже с этим документом, — еще восемь и только потом претендовать на гражданство.

Кроме того, глава ЛДПР предложил Рособрнадзору подключиться к вопросу мигрантских центров — и провести проверки выдачи сертификатов на знание русского языка иностранным гражданам. По мнению Леонида Слуцкого необходимо немедленно остановить работу центров, раздающих сертификаты без экзаменов.

— Нужно проверять каждого трудового мигранта. И не фиктивно, как делают во многих "конторках", где стоит только принести деньги и все документы выдадут мгновенно, не проверяя ни знание языка, ни адекватность въезжающего, — заявил Леонид Слуцкий и отметил, что просьбы о закрытии таких точек торговли документами поступают от граждан из многих регионов. — Мы радушные люди, уважаем гостей, относимся с пониманием. Но раз ты гость — веди себя соответствующе. Не знаешь русский язык? Едешь домой. Совершил правонарушение? Едешь домой. Работаешь нелегально? Едешь домой. Осуждаешь наши традиции, культуру, веру? Едешь домой, - говорит Слуцкий.

Возможно, это звучит слишком жестко. Но именно отсутствие боязни говорить правду, умение вскрывать социальные нарывы и надежность — основные критерии, по которым действовал Владимир Жириновский, сегодня присущи его преемнику Леониду Слуцкому.

Глава ЛДПР предложил гражданам сообщать в приёмные партии, которые есть во всех регионах страны, включая социальные сети, по каким адресам осуществляется приём экзаменов у мигрантов с нарушениями: "Будем отрабатывать, привлекать органы прокуратуры и МВД, чтобы прекратить работу таких "торговцев родиной".

Как опытный международник, политик понимает, попустительство вопросов миграции уже разрушает стабильность Европы и США, планомерно расшатывая государственную систему. Об этом прогнозировал в свое время и основатель ЛДПР. Начавшийся процесс может стать необратимым. Вопрос миграционной политики требует срочных и жестких законодательных мер.

Фото: ЛПДР / ВКонтакте