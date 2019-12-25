На набережной реки Мойки на несколько месяцев ограничат движение транспорта

Движение на участках набережной будут ограничивать по этапам.

В центре Петербурга продолжаются работы по реконструкции тоннельного канализационного коллектора (ТКК). В связи с этим с 31 января по 20 апреля на набережной реки Мойки будет поэтапно ограничиваться движение транспорта.

Работы проводит ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". На первом этапе — с 31 января по 20 февраля — движение ограничат по набережной реки Мойки около дома №6-8 по Дворцовой площади.

Объехать участок можно будет по следующему маршруту: Невский проспект - Малая Морская улица - Кирпичный переулок. - набережная реки Мойки - Большая Конюшенная улица - Волынский переулок - Мошков переулок - Миллионная улица - набережная Зимней канавки - Аптекарский переулок - наб. р. Фонтанки - Замковая улица.

Фото: Piter.TV