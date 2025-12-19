На ЗСД введут ограничения движения с 4 по 7 февраля

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

В Петербурге на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в связи с проведением дорожных работ будут введены ограничения движения транспорта на некоторых участках магистрали и съездах.Как сообщает пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы", с 23:00 4 февраля до 06:00 5 февраля будет закрыт съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

С 22:00 6 февраля до 06:00 7 февраля закроют съезд с Автомобильной улицы на ЗСД в направлении севера и въезд на ЗСД с Ленинского проспекта в направлении севера.

Кроме того, с 00:01 до 06:00 7 февраля будет недоступен съезд с Витебского проспекта на ШМСД.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что участок ЗСД от Екатерингофки до Благодатной улицы перекрывали с 31 января по 2 февраля.

Фото: Piter.TV