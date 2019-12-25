Реконструкция водопроводных сетей на проспекте Стачек перекрыла одну полосу движения до конца июля

Все работы завершатся только летом 2023 года.

На проспекте Стачек ограничили движение транспорта в связи с реконструкцией водопроводной магистрали. Работы ведет "Водоканал Санкт-Петербурга".

Ограничения будут действовать до 24 июля. Движение будет ограничиваться поэтапно. На этот период одна полоса для движения будет перекрыта на участке от улицы Швецова до улицы Трефолева.

В пресс-службе предприятия рассказали, что значительная часть прокладки трубопровода будет проводиться открытым способом – в траншее с укрепленными стенками. На перекрестках и трамвайных путях будет использоваться метод горизонтально-направленного бурения.

Сейчас специалисты прокладывают полиэтиленовый трубопровод протяженностью 2,1 км. Его диаметр составляет от 63 мм до 450 мм. Параллельно с этим ведется прокладка чугунных труб диаметром 600 мм и общей протяженностью 1,4 км. Все работы на проспекте Стачек завершатся к лету 2023 года. Всего будет реконструировано 3,5 км магистрали.

Фото: Водоканал Санкт-Петербург