Движение транспорта на улице Нахимова будет ограничено с 14 по 30 ноября

С 14 по 30 ноября на улице Нахимова в Василеостровском районе Петербурга введут временные ограничения для автомобильного транспорта. Об этом проинформировала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) города.

Эти меры связаны с работами по сооружению нового газопровода. Проект предполагает строительство постоянных и временных подземных магистралей высокого давления 1 категории.

На период строительства будет закрыта левая полоса и половина средней полосы автодороги, ведущей в сторону улицы Кораблестроителей. Оставшиеся 1,5 полосы обеспечат проезд транспортных средств общей шириной 5,5 метра. Перемещение пешеходов на указанной территории ограничено не будет.

