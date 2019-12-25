Полиция задержала на Северном проспекте мужчину, ограбившего врача

У девушки силой отняли сумку с документам и деньгами.

Полицейские задержали мужчину, который ограбил врача в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в 19:30 в полицию Калининского района обратилась женщина 1995 года рождения, врач-терапевт одного из городских медицинских центров. Она рассказала, что 4 мая около 23:40 неизвестный применил физическую силу и похитил у неё сумку, где лежали мобильный телефон, 2 банковские карты, электронная карта петербуржца, документы.

Буквально через час после поступления заявления у дома 79 по Северному проспекту сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Неизвестный отобрал камеру и квадрокоптер у курьера на Пионерстроя.

Фото: Piter.TV