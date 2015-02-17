Житель Петербурга избил и ограбил знакомую в апарт-отеле

Полиция Петербурга задержала мужчину, который ограбил и избил знакомую в апарт-отеле на Курляндской улице. Об этом рассказали в МВД России.
Инцидент произошел 4 апреля. В ходе конфликта злоумышленник напал на женщину и отобрал у нее золотую цепочку, а также перевел себе со счета потерпевшей 7 тыс. рублей, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали с травмами в больницу.
Накануне на Садовой улице по подозрению поймали 39-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.
