Вооруженный мужчина пытался ограбить магазин в ТЦ на Невском

Росгвардейцы задержали вооруженного молодого человека, похитившего товары из магазина в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 11 ноября работники торговой точки воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, установившие, что злоумышленник выбежал оттуда с несколькими позициями, не оплатив их. Его поймали на перекрестке Итальянской и Садовой улиц, где он находился со своим знакомым. Увидев патрульных, мужчины попытались убежать.

У разыскиваемого 27-летнего местного жителя обнаружили пистолет Blow, предположительно, являющийся сигнальным. Оружие отправлено на экспертизу. А второй 42-летний задержанный тоже причастен к совершению краж: ранее он украл товары из магазина этой же торговой сети на проспекте Чернышевского. Младшего судили за кражу и мошенничество, старший привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти