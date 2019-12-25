Компания мигрантов ограбила соотечественников на проспекте Энгельса

У двух потерпевших зафиксировали травмы после неприятной встречи.

Полиция задержала 5 мигрантов, которые подозреваются в ограблении своих соотечественников на проспекте Энгельса. Злоумышленники задержали потерпевшим ножом, двоим потребовалась помощь медиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение поступило в полицию в пять часов утра 10 апреля. Заявитель рассказал, что неизвестные отобрали деньги и ключи от машину у его друга, они угрожали ножом. Компания состояла из 7 человек. Они заставили потерпевших доехать до банкомата и снять около 60 тысяч рублей, после чего скрылись с деньгами. Также мужчины лишились двух смартфонов.

Вскоре подозреваемых 25-30 лет задержали. Как выяснилось, они нарушили правила въезда на территорию РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Фото: Piter.tv