Молодые люди обокрали гипермаркет и повредили BMW на Лени Голикова

Росгвардейцы Кировского района задержали молодых рецидивистов, которые ограбили магазин и повредили машину. По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел накануне днем.

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на улице Лени Голикова, услышали звук работающей автомобильной сигнализации. В BMW бросили стеклянную бутылку из-под алкогольного напитка, похищенную из гипермаркета. В общем злоумышленники 22 и 23 лет обокрали торговую точку на 4 тыс. рублей. Кроме того, уходя оттуда, один из парней замахнулся бутылкой на продавца.

Старший из задержанных был судим за разбой, младший – за кражу и грабеж. Их доставили в 8-й отдел полиции.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти