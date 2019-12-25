Транспортная полиция раскрыла кражу духов в аэропорту Пулково

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу в аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 16 марта.

В линейный отдел обратился представитель одного из магазинов беспошлинной торговли, который расположен в зоне вылета внутренних рейсов. Оттуда пропали духи. По подозрению задержали жителя Астрахани 23 лет, после совершения преступления он улетел домой. Сумма причиненного ущерба составила порядка 13 тыс. рублей.

Дознанием линейного отдела МВД России в Пулково возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

