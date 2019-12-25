Рецидивист похитил банковскую карту у пожилой петербурженки, пока провожал ее до поликлиники

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего рецидивиста. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), рассказали в надзорном ведомстве 16 марта.

В январе фигурант увидел одинокую пенсионерку около дома 21 по набережной Обводного канала. Он решил помочь женщине пройти до поликлиники. Мужчине хватило нескольких минут, чтобы похитить у нее банковскую карту из сумки. Обвиняемый потратил со счета потерпевшей 14 тыс. рублей на различные товары.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: двоих мужчин подозревают в ограблении и избиении женщины в отеле на Курской улице. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами головы.

Фото: Piter.TV