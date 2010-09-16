В Ленобласти мужчину избили кочергой и забрали ключи от квартиры и машины

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 45-летний К. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тосненском районе Ленобласти мужчину избили кочергой и силой забрали ключи от квартиры и машины. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший 47-летний мужчина пояснил, что днём 21 декабря малознакомый по имени Кирилл ударил его по голове металлической кочергой, угрожал применением ножа и требовал сообщить пароль от банковской карты. После этого он открыто похитил ключи от квартиры пострадавшего, документы и ключи от автомобиля Chevrolet Niva.

Вечером в этом автомобиле по подозрению в совершении данного преступления был задержан 45-летний К. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим за кражи.

Накануне вечером сотрудники полиции обезвредили пьяного вооруженного жителя Сестрорецка.

Фото: Piter.tv