Сотрудники полиции обезвредили пьяного вооруженного жителя Сестрорецка

В результате инцидента пострадавших нет.

Вечером 21 декабря в полицию Курортного района поступило сообщение о том, что на одном из балконов дома 21 по улице Всеволода Боброва находится агрессивный мужчина с ружьем.

Как стало известно Piter.tv, на лестничной площадке находилась 63-летняя мать мужчины. Она пояснила, что в данной квартире проживает со своим сыном, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал ей физической расправой и не выпускал её из квартиры.

Оперативно прибывшим полицейским удалось убедить гражданина открыть дверь в квартиру. В полицию для дальнейшего разбирательства был доставлен 43-летний ранее судимый мужчина с признаками алкогольного опьянения.

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее фехтовальщику из Петербурга вынесли приговор за разбой и хранение пороха.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области