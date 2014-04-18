Фехтовальщику из Петербурга вынесли приговор за разбой и хранение пороха

Дмитрий Круглов осуждён на 5 лет. Он напал на двух иностранцев с ножом и требовал у них телефоны.

Решением Красногвардейского районного суда Петербурга фехтовальщик и актёр Дмитрий Круглов был осуждён на 5 лет за разбой и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Приговор артисту вынесли за нападение на двух иностранцев на проспекте Ударников. Судя по данным следствия, Круглов потребовал у прохожих телефоны, угрожая при этом ножом. Затем он нанёс оппонентам удар в живот и другие части тела, похитил телефоны стоимостью 10 тыс. и 33 тыс. рублей. Пострадавших госпитализировали и оказали им необходимую помощь.

Во время обысков по месту жительства Круглова было обнаружено оружие для реконструкции. В общей сложности из квартиры изъяли 192 шпаги и более 2 кг пороха. В итоге к статье о разбойном нападении прибавился факт хранения взрывчатых веществ. Артисту назначили наказание в виде 5-ти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV