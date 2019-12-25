В Петербурге отправлен в колонию мужчина, ограбивший пьяного пассажира на 560 тыс. рублей

Также обвиняемый напал на жертву, распылив в лицо аэрозольный баллончик.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который ограбил нетрезвого пассажира. Злоумышленнику вменяют пп. "г", "д" ч. 2 ст. 161 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в январе прошлого года фигурант, находясь на заднем сидении автомобиля Toyota Camry, по пути от Литейного проспекта до Кушелевской дороги украл у пассажира, спящего на переднем сидении, 10 тыс. рублей, банковские карты и цепь с кулоном в виде иконы Божьей Матери. Общий ущерб – 560 тыс. рублей. Также обвиняемый напал на жертву, распылив в лицо аэрозольный баллончик.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще удовлетворен иск потерпевшего о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

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Фото: Piter.TV