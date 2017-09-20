Оформить визу можно в 49 МФЦ Петербурга

Услуга доступна для граждан РФ.

В Петербурге увеличилось количество МФЦ, в которых можно оформить визу. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

Теперь подать документы можно в 49 МФЦ. Те, кто получал загранпаспорт в многофункциональном центре, могут сразу же обратиться за оформлением визы. Услуга доступна для граждан Российской Федерации.

На сегодняшний день подать документы на оформление визы можно в 29 стран, в том числе в страны Шенгенской зоны. В дальнейшем, с изменением обстановки в мире, перечень стран, в которые можно оформить визу посредством МФЦ, будет расширен. говорится в официальном сообщении.

Место регистрации при подаче документов не имеет значения. Перед путешествием необходимо убедиться, что вы относитесь к той категории граждан, которой иностранное государство разрешает съезд.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге 25 апреля закрылось консульство Эстонии.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"