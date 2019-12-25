Петербуржец, который оформил кредит на знакомую, пока она готовила ужин, предстанет перед судом

Похищенными средствами мужчина расплатился с собственными долгами, а остаток использовал для удовлетворения личных нужд.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинение в адрес 35-летнего мужчины, подозреваемого в совершении крупного мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ).

По материалам дела, 27 июля 2025 года подозреваемый пришёл в гости к знакомой женщине. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка занималась приготовлением ужина, мужчина завладел её смартфоном и оформил кредит на её имя. Через мобильный банкинг он тайно снял 300 тысяч рублей.

Получив деньги на счет жертвы, злоумышленник незамедлительно перечислил их на собственную банковскую карту и стер все СМС-уведомления о транзакциях, оставив женщину в полном неведении.

Похищенными средствами мужчина расплатился с собственными долгами, а остаток использовал для удовлетворения личных нужд. Женщина узнала о происшедшем совершенно неожиданно, получив извещения от банка о появлении задолженности и необходимости внести очередной платёж. Дело направлено в Петроградский районный суд для продолжения разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что подростков, устроивших драку в саду Сан-Галли, признали виновными в Петербурге.

Фото: Piter.TV