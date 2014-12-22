Сотрудники "Водоканала" намерены очистить воздух на юго-западе Петербурга за 36 млн рублей

На портале госзакупок предприятие разместило конкурс на поставку промышленного комплекса по очистке воздуха.

Сотрудники петербургского "Водоканала" проводят регулярно очистку канализации в различных районах города. Стоки имеют специфичный запах, и чтобы оградить жителей от ароматов очистной станции на юго-западе, планируется потратить 36 млн рублей. Об этом пишет 14 октября Neva.Today.

На портале госзакупок предприятие разместило конкурс на поставку промышленного комплекса по очистке воздуха. Итоги подведут 12 ноября. Так, необходим комплекс "ВЕНТЛИТ-К.3.2А.01", поставщик привезет оборудование на Волхонское шоссе.

"ВЕНТЛИТ-К.3.2А.01" нужен для удаления сероводорода, длина системы составляет 9 метров, ширина – 2,5 метра, высота – 3,7 метра, вес – порядка 17 тонн.

Фото: Piter.TV