Перед приближением циклона в Петербурге очистят крыши почти 5 тыс. зданий

Синоптики пообещали осадки в ближайшие дни в Петербурге: снег принесет новый циклон. По этой причине вице-губернатор Евгений Разумишкин поручил очистить крыши почти 5 тыс. зданий, сообщили 18 февраля в Государственной административно-технической инспекции.

Собственники домов также должны обеспечить надлежащее состояние кровель и не допустить образования наледи. Отчеты проверят специалисты ГАТИ, а выполнение требований проконтролирует искусственный интеллект. Штраф при автоматической фиксации сосулек составит 100 тыс. рублей.

С начала года вынесли свыше 250 постановлений за наледь на крышах на общую сумму более 22 млн рублей.

Фото: Piter.TV