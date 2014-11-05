  1. Главная
Перед приближением циклона в Петербурге очистят крыши почти 5 тыс. зданий
Сегодня, 11:59
Отчеты проверят специалисты ГАТИ, а выполнение требований проконтролирует искусственный интеллект.

Синоптики пообещали осадки в ближайшие дни в Петербурге: снег принесет новый циклон. По этой причине вице-губернатор Евгений Разумишкин поручил очистить крыши почти 5 тыс. зданий, сообщили 18 февраля в Государственной административно-технической инспекции. 

Собственники домов также должны обеспечить надлежащее состояние кровель и не допустить образования наледи. Отчеты проверят специалисты ГАТИ, а выполнение требований проконтролирует искусственный интеллект. Штраф при автоматической фиксации сосулек составит 100 тыс. рублей. 

С начала года вынесли свыше 250 постановлений за наледь на крышах на общую сумму более 22 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю снежный покров в Петербурге увеличился на 14 сантиметров. 

Фото: Piter.TV 

