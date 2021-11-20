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На Фурштатской провели очистку фасада Дворца "Малютка"
Сегодня, 16:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Фурштатской провели очистку фасада Дворца "Малютка"

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В этом здании проводится торжественная регистрация новорожденных.

Специалисты приступили к очистке фасада Дворца торжественной регистрации новорожденных "Малютка". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам ЗАГС.

Комплексная уборка лицевой части здания старинного особняка Н.В.Спиридонова, расположенного на Фурштатской улице, направлена на ликвидацию загрязнений от зимней пыли. В надлежащее состояние после бодрящего душа приведены фигуры атлантов.

Облагораживанием тогда еще деревянного одноэтажного дома с 1894 года занялся коллежский советник Николай Владимирович Спиридонов. С помощью архитекторов А.Померанцева, И.Китнера и В.Свиньина, Спиридонову удалось превратить деревянное строение в роскошный особняк, который гармонично смотрелся на фоне других богатых домов округи. Фасад выполнен в стиле эклектики с элементами немецкого классицизма, ренессанса и барокко.

Фото: ВКонтакте / Комитет по делам ЗАГС

Теги: дворец малютка, комитет по делам загс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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