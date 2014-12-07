В Петербурге приступили к очистке светофоров и дорожных знаков после зимы

Очистка проводится по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" и охватывает тысячи объектов городской инфраструктуры.

В Петербурге в рамках весеннего месячника по благоустройству стартовала масштабная кампания по очистке технических средств организации дорожного движения. Как сообщили в Комитете по транспорту, работы включают удаление грязи, несанкционированной рекламы и граффити со светофоров, дорожных знаков и опор.

Очистка проводится по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" и охватывает тысячи объектов городской инфраструктуры. В апреле планируется привести в порядок 28 637 светофоров, включая 12 899 пешеходных и 15 738 транспортных, 1 844 импульсных светофоров Т.7 и автономных индикаторов, 62 поста ДПС, 50 460 стоек дорожных знаков, 4 843 Г- и П-образных опор и 184 826 дорожных знаков.

Для выполнения работ используются профессиональные моющие средства, бесконтактные мойки высокого давления, автогидроподъёмники и специализированная техника. Чтобы не создавать заторов и не мешать движению транспорта, основные работы будут проводиться в ночное время.

Ранее мы сообщили о том, что в Госдуме прокомментировали идею платного въезда в центр Петербурга.

