В Петербурге очистили крыши 906 соцобъектов

Такой отчет по состоянию на 30 ноября предоставили специалисты ГАТИ.

В Санкт-Петербурге очистили 906 крыш социально значимых объектов. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

По состоянию на 30 ноября ответственные за содержание образовательных, медицинских, культурных и других объектов разместили в информационную систему "Объекты городской среды" 906 отчетов. Например, на сегодня очищены от снега крыши детского сада № 11 в Выборгском районе; гимназии № 11 в Василеостровском районе; здания театра "Санктъ-Петербургъ Опера" на Галерной улице, дом 33; поликлиники № 39 на Малой Конюшенной улице, дом 2 и многих других зданий.

Для контроля качества проведенной очистки кровель от снега и наледи специалисты ГАТИ в ручном режиме выборочно просматривают отчеты исполнителей. При наличии замечаний передают их ответственным лицам.

Пункты приема снега в Петербурге приняли более 51 тысячи кубометров снега. Объем снега, принятого за сутки 30 ноября, составляет 50 918 кубометров.

Фото: Piter.tv (архив)