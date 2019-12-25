Стало известно, из-за чего у центров платежей "Петроэлектросбыта" собираются очереди

У горожан есть возможность не стоять в очереди, но оплачивать услуги онлайн они не хотят.

Piter.TV выяснил причину очередей у офисов "Петроэлектросбыта" в Петербурге. Об этом нам рассказали в пресс-службе компании.

В начале этой недели петербуржцы обратили внимание на скопление людей в центры приема платежей. В "Петроэлектросбыте" объясняют это тем, что часть потребителей принципиально не хочет оплачивать квитанцию онлайн или с помощью терминала в самом центре. Горожане, которые стоят в очереди, предпочитают очное обслуживание.

"Горящие" числа, когда в офисах платежной сети максимальная загрузка с 15 по 27 число каждого месяца. В остальные дни офисы максимально свободны и время от входа до оплаты занимает не более 5 минут. пресс-служба "Петроэлектросбыта".

Чтобы избежать очередей, компания рассказывает о своих онлайн-сервисах, увеличивает количество платежных терминалов и координаторов, которые информируют горожан о сервисах. Некоторые остаются непоколебимы и все же хотят оплатить услуги в офисе.

Всего в Петербурге 68 центров приема платежей "Петроэлектросбыта".

Фото: Piter.TV