Эрмитаж столкнулся с огромным наплывом посетителей 4 января, что привело к образованию длинной очереди, протянувшейся до Александровской колонны. Такое явление объясняется естественным процессом посещения музея: те, кто пришел рано утром, уже заканчивают осмотр экспозиции, а те, кто намерен зайти позднее, только собираются войти в музей. Фотографии внушительной очереди попали в соцсети благодаря камерам наблюдения.

Чтобы облегчить пребывание в ожидании, руководство музея организовало бесплатную раздачу чая для стоящих в очереди, что создает более приятные условия ожидания.

Подобные скопления связаны с повышенным интересом к культурным объектам, отмечают наблюдатели. Эрмитаж, являясь всемирно известным музеем, ежегодно притягивает большое количество туристов и горожан, стремящихся прикоснуться к искусству и истории.

Фото: Piter.TV