Мариинский театр отмечает 25-летние "Щелкунчика" в постановке Шемякина

Мариинский театр начал цикл из восьми представлений знаменитой версии балета "Щелкунчик", приуроченной к 25-летию оригинальной постановки художника Михаила Шемякина. Спектакль, ставший настоящей визитной карточкой Петербурга, будет демонстрироваться 4, 6 и 8 января на Новой сцене театра, сообщает пресс-служба учреждения.

Эта оригинальная театральная версия дебютировала 12 февраля 2001 года и за четверть века существования завоевала любовь зрителей, демонстрируя невероятную живучесть и неизменно высокий зрительский интерес. Балет позволяет взглянуть свежим взглядом на известнейший классический сюжет и открывает редкую возможность погрузиться в уникальное зрелище, предлагаемое только в стенах Мариинского театра.

Целью новой постановки Михаил Шемякин ставил возвращение оригинальному литературному первоисточнику Гофмана истинного мрачно-гротескного характера, утраченного со временем, а также стремление восстановить изначальное либретто Мариуса Петипа, адаптированное позже в угоду популярным вкусам. Источником вдохновения послужила аудиозапись исполнения симфонии Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева, записанная в 1998 году. Интерпретация Шемякина позволила раскрыть глубину партитуры композитора Петра Ильича Чайковского, лишив произведение ассоциаций с детской пьесой.

Балет наполнен фантастическими персонажами с длинными карнавальными носами и треугольными шляпами, отражающими атмосферу бюргерского интерьера XIX века. Вальс снежинок превращается в таинственно-зловещую чёрную метель. Автор идеи выступил не только автором декораций и костюмов, но и режиссером-постановщиком и драматургом. Хореографическую основу создал бывший солист Мариинского театра Кирилл Симонов.

Фото: сайт Мариинского театра