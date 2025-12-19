В Царском Селе 7 января откроют парадный плац перед Екатерининским дворцом

Доступ на территорию будет доступен всем желающим с 12:00 до 19:00.

Парадный плац перед Екатерининским дворцом в Царском Селе откроется для свободного посещения в рождественский день, 7 января. Посетители смогут полюбоваться великолепным фасадом дворца, выполненным в стиле барокко великим русским архитектором Бартоломео Растрелли, сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Доступ на территорию будет доступен всем желающим с 12:00 до 19:00. Желающие смогут пройтись вдоль роскошного фасада, наслаждаясь видом знаменитой ели, установленной специально ко дню Рождества. Посещение плаца возможно исключительно через Золотые ворота комплекса. Это позволит комфортно разместиться большому количеству туристов и избежать излишнего скопления людей.

Музей-заповедник напоминает, что в соседнем Александровском дворце была установлена настоящая новогодняя ель, украшенная уникальными игрушками из собственной коллекции музея.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак)