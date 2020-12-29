У Дворца Бракосочетания №1 за час до открытия собралась очередь

Структурные подразделения Комитета по делам записи актов гражданского состояния 27 января начали прием заявлений на регистрацию брака в июне. Сайт "Госуслуг" не работает.

Структурные подразделения Комитета по делам записи актов гражданского состояния 27 января начали прием заявлений на регистрацию брака в июне. У Дворца Бракосочетания №1 (Английская набережная, 28) за час до открытия уже собралась очередь более чем из 20 человек.

При этом, помимо живой очереди, есть вариант подать заявление через портал Госуслуг. Однако, в этом году, как и в многие предыдущие, сайт снова "слег" и выдает ошибку, записаться нельзя не только на июнь, но даже на февраль, март и прочие месяцы.

Напоминаем, в Петербурге прием заявлений на июнь начинается с 27 января 2021 года; на июль – с 03 февраля 2021 года; на август – с 10 февраля 2021 года.

Фото: ВК/ Дворец Бракосочетания№1 на Английской набережной