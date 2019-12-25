  1. Главная
Жителю Петербурга, который оставлял незаконные граффити, назначили обязательные работы
Подсудимый признал вину и раскаялся.

В Петербурге оглашен приговор в отношении молодого местного жителя, обвиняемого в вандализме. Ему назначили 240 часов обязательных работ, передает телеканал "Санкт-Петербург" 8 декабря. 

В феврале фигурант изготовил трафарет, который содержал ссылку на сайт по продаже наркотических и психотропных веществ. За размещение ссылок на стенах зданий было обещано денежное вознаграждение. Всего во Фрунзенском районе мужчина нанес четыре надписи, общая сумма ущерба составила 32,6 тыс. рублей. 

Подсудимый признал вину и раскаялся. 

Ранее мы рассказывали о том, что на 8 лет в колонию отправлен наркоторговец из Петербурга. 

