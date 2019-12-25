У вице-губернатора Корабельникова прибавилось обязанностей после ухода Максима Соколова

Чиновник курирует деятельность финансовых комитетов.

Зону ответственности бывшего вице-губернатора Максима Соколова временно передали Алексею Корабельникову. Об этом сообщил "Ъ Санкт-Петербург" со ссылкой на несколько источников в Смольном.

Напомним, об уходе Максима Соколова стало официально известно 24 мая. Он курировал деятельность транспортных комитетов, а также сферу туризма. Чиновник покинул свой пост в разгар транспортной реформы. Соколов перешел на должность главы компании "АвтоВАЗ".

Аппарат бывшего сотрудника Смольного расформировали, а за сферу временно отвечают подчиненные Корабельникова. Вице-губернатор является ответственным за финансовую политику Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников