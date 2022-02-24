В Петербурге житель Ивановской области предстанет перед судом за оскорбления росгвардейцев

Также он применил насилие в отношении одного из сотрудников правоохранительных органов.

Молодой человек из Ивановской области обвиняется в применении насилия и оскорблении сотрудников Росгвардии в Петербурге. Об этом рассказала прокуратура Петроградского района.

По версии следствия, 23 мая 2024 года 21-летний обвиняемый, находясь ранним утром у дома 21 по улице Большой Разночинной, наблюдал за тушением пожара на строительной площадке. В непосредственной близости от него находились сотрудники Росгвардии, прибывшие на место происшествия для обеспечения общественного порядка.

Обвиняемый стал вмешиваться в работу сотрудников Росгвардии, провоцировал конфликт и публично оскорблял их нецензурными словами. Двое сотрудников Росгвардии предложили молодому человеку проследовать в отдел полиции. В ответ обвиняемый применил насилие в отношении одного из сотрудников правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv