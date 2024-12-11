Мужчина похитил электроинструменты на проспекте Косыгина в счет оплаты долга

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд.

Утверждено обвинительное заключение по делу о хищении электроинструментов в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с 15 на 16 ноября 2023 года 30-летний обвиняемый взломал дверь в одну из комнат в коммунальной квартире, расположенной в д. 30/2 по проспекту Косыгина, откуда похитил строительные инструменты: перфоратор, болгарку, лазерный уровень и мультиметр. Ущерб составил 29 тысяч рублей.

Обвиняемый пояснил, что потерпевший должен ему денежные средства, поэтому он решил забрать инструменты в качестве оплаты долга.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд.

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