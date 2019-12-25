Неизвестные обстреляли поликлинику на улице Хлопина

В результате никто не пострадал.

В Калининском районе Петербурга неизвестные обстреляли поликлинику, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

К правоохранителям утром 19 ноября обратился завхоз ГБУЗ "Городская поликлиника №76", которое расположено на улице Хлопина. Мужчина рассказал, что неустановленные лица произвели выстрел в окно кабинета рентгенолога.

На месте происшествия полицейские зафиксировали в пластиковом окне на первом этаже одно пулевое отверстие. В результате никто не пострадал. Предварительно, выстрел произвели из пневматического пистолета.

В настоящее решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются.

Ранее на Piter.TV: водитель каршеринга устроил перестрелку на улице Академика Павлова.

Фото: Piter.TV