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Неизвестные обстреляли поликлинику на улице Хлопина
Сегодня, 8:35
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Неизвестные обстреляли поликлинику на улице Хлопина

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В результате никто не пострадал.

В Калининском районе Петербурга неизвестные обстреляли поликлинику, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

К правоохранителям утром 19 ноября обратился завхоз ГБУЗ "Городская поликлиника №76", которое расположено на улице Хлопина. Мужчина рассказал, что неустановленные лица произвели выстрел в окно кабинета рентгенолога. 

На месте происшествия полицейские зафиксировали в пластиковом окне на первом этаже одно пулевое отверстие. В результате никто не пострадал. Предварительно, выстрел произвели из пневматического пистолета. 

В настоящее решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются.

Ранее на Piter.TV: водитель каршеринга устроил перестрелку на улице Академика Павлова. 

Фото: Piter.TV

Теги: поликлиника, происшествия, стрельба, улица хлопина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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