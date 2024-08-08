Общественность привлекут в борьбе с закладчиками в Ленобласти

дминистрация Ленинградской области предложила усилить борьбу с наркотрафиком и нелегальным оборотом наркотических веществ, задействовав местные общественные структуры и органы территориального общественного самоуправления (ТОС). Данная инициатива озвучена губернатором Александром Дрозденко на заседании антинаркотической комиссии.

Так, по данным властей, в 2025 году в регионе было конфисковано около двух тонн запрещённых веществ, привлечены к уголовной ответственности 578 фигурантов дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Одной из приоритетных целей на 2026 год объявлен активный контроль над деятельностью интернет-магазинов, торгующих наркотиками, и устранение подпольных лабораторий. Чтобы достичь поставленных задач, планируется привлечение активистов общественных структур, в первую очередь старост и членов территориального самоуправления.

Он также высказал мнение, что эффективное взаимодействие с общественными организациями сможет вывести борьбу с наркокурьерами и закладчиками на принципиально иной качественный уровень.

