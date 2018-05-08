В Саратове обрушилась часть жилой пятиэтажки

Очевидцы сняли на видео последствия обрушения части жилого дома.

Накануне вечером, 7 мая, в Саратове обрушилась часть жилого 5-этажного жилого дома.

Вечером в понедельник в Ленинском районе Саратова на проспекте Строителей обрушился угол дома 27А. Этот дом постройки 1963 года. Из дома, где 84 квартиры, эвакуировали 150 человек. Дом не был аварийным. Жильцов дома расселили в гостиницах города. Конструкции оставшейся части дома обследуют на дальнейшую пригодность, после чего будет вынесено решение о дальнейшей судьбе пятиэтажки.

Следственными органами СК СУ РФ по Саратовской области по факту обрушения части жилого дома назначена доследственная проверка. На место выезжал руководитель регионального следственного управления, а также руководство территориального подразделения. Опытные следователи и следователи криминалисты провели осмотр места происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео и фото: MDK