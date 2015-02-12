  1. Главная
Фото: как выглядит квартира на Невском проспекте, где обрушилось перекрытие
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

В квартире дома по Невскому проспекту в Петербурге обрушилось потолочное перекрытие. Напомним, погиб рабочий 1995 года рождения, еще один мужчина пострадал. Появились кадры с места происшествия, оказавшиеся в распоряжении телеканала "Санкт-Петербург"

Также отмечается, что были эвакуированы два человека в ходе оперативных мероприятий. Причиной трагедии могли стать восстановительные работы в жилище на втором этаже. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. 

Четырехэтажный дом, где произошло ЧП, является объектом дореволюционной постройки 1880 года. Здание не проходило капитального ремонта и находится под управлением ООО "ЖКС №3 Центрального района". 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

