Обрушение льда на Вокзальной - выборжане будут жаловаться на Фонд капремонта

Администрация Выборгского района уже поддержала население - чиновники также обратятся к прокуратуре.

Сегодня днем, 20 февраля, в центре Выборга произошло серьезное коммунальное ЧП. Как стало известно Piter.TV, на Вокзальной улице, дом 4, происходили работы по расчистке крыши от снега и льда. Рабочие на объекте, находящемся в управлении областного Фонда капитального ремонта, проводили процедуру без особой аккуратности. В результате этого глыбы льда весом в несколько десятков килограммов каждая серьезно повредили галерею для пешеходов, расположенную с двух сторон от здания. Кроме того, пострадали элементы благоустройства и стены дома. К счастью, никто из пешеходов в зону "обвала" не попал.

Местные жители уже готовят обращение в прокуратуру с жалобой на действия фонда капремонта. По словам обитателей дома, в последние недели они боятся проходить мимо здания. С крыши в любой момент может свалиться снег или наледь. Владельцы магазинов на первом этаже жалуются, что работы строителей отпугивают клиентов. А сегодняшняя "бомбардировка" серьезно напугала даже соседей из соседних домов.

Людям не пройти, не зайти в дом. Все боятся заходить на эту территорию, хотя здесь есть галлерея для пешеходов. Но им не пройти, сегодня эту галерею фактически уничтожили. Все, что здесь творится, нарушает любые человеческие понятия. Постоянно все падает и обрывается. Нам всем просто страшно Григорий Смолянский, очевидец

Администрация Выборгского района поддержала жителей. Специалисты муниципалитета побывали на объекте и прокомментировали ситуацию. По словам экспертов, вопросы у властей вызывает и качество проводимых работ, и уровень безопасности на прилегающих территориях. Чиновники обратят внимание прокуратуры на действия подрядчика и Фонда капремонта.

Уже ушло обращение на имя директора Фонда капитального ремонта с требованием принять меры и обеспечить безопасность населения и имущества граждан. Алексей Туркин, председатель комитета по городскому хозяйству

Отметим, что по состоянию на 18.00 никаких изменений на объекте не произошло. Галерея для пешеходов не восстановлена, движение по ней небезопасно. Есть вопросы и к состоянию защитно-маскировочной сетки: ткань висит на стенах дома грязными неопрятными лохмотьями, явно уродуя вид исторического объекта.

Видео: Piter.TV