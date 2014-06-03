В "Новой Голландии" появится школа для детей от 7 до 15 лет

Проект "Моя школа" — это летние лагеря, летняя школа, а также занятия на протяжении всего года.

На острове Новая Голландия в Доме Комедианта откроется образовательный проект для детей от 7 до 15 лет "Моя школа". В ней не будет оценок и домашних заданий — в основе лежат принципы гуманной педагогики. Об этом рассказала пресс-служба проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".

С июня по август в школе пройдут летние лагеря, творческие выходные и подготовительные курсы для будущих учеников. Летние лагеря — десятидневные смены на разные темы для детей от 7 до 15 лет. Среди тем — английский язык, кино, фотография и другие. По итогу нужно будет подготовить выпускной проект. Первая смена стартует 7 июня.

1 сентября начнет работу начальная школа для ребят от 7 до 11 лет. Классы будут состоять из не более 12 человек. Это позволит индивидуально работать с учениками. В учебном дне будет 6-7 уроков и час на самоподготовку.

Со второго полугодия 1-го класса дети выберут образовательную траекторию. Она может быть музыкальной, языковой или творческой. Чтобы определиться с выбором, летом школа будет работать по понедельникам, средам и четвергам в течение трех часов. Дети познакомятся с математикой, окружающим миром, начнут заниматься развитием речи и письмом.

Более подробно узнать о проекте можно по телефону +7 931 999 92 21 или в социальных сетях проекта в Instagram и Facebook.

Фото: предоставлено пресс-службой организатора