Обновлено оборудование детской площадки на улице Турку

В Фрунзенском районе обновлено оборудование на детской площадке по адресу Турку, 24 корпус 1. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.
Как пишет "Вечерний Санкт-Петербург", ранее депутату поступали жалобы местных жителей на плохое состояние некоторых элементов этой детской площадки. Он выехал на место и убедился, что оборудование исправно.
Также депутат осмотрел детскую площадку на Турку, 22 корпус 1. Он отметил, что 2/3 этой площадки находятся в частной собственности, а на 1/3 установлено оборудование, которое в целом находится в удовлетворительном состоянии.
Фото: Telegram / Рябоконь Андрей
