В Петербурге открылись обновленные причалы "Адмиралтейство" и "Летний сад"

Завершены работы по замене старых железобетонных понтонов на современные металлические.

В Петербурге 5 июня открылся модернизированный причал "Адмиралтейство". Кроме того, в середине мая после реконструкции возобновил работу причал "Летний сад", сообщили в городском комитете по транспорту.

В частности, завершены работы по замене старых железобетонных понтонов на современные металлические. Также произведены состыковка причальных фалов и монтаж металлических понтонов.

Помимо этого, появилось видеонаблюдение – камеры подключены к единой диспетчерской службе ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

Это значимый шаг в развитии водного транспорта Петербурга, и мы рады, что обновленные причалы готовы принимать суда в новом навигационном сезоне. Теперь они соответствуют самым современным стандартам безопасности и комфорта. Внедрение систем видеонаблюдения и дистанционного контроля доступа делает эксплуатацию еще более эффективной. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Причалы доступны всем судоходным компаниям и частным судовладельцам.

Ранее мы рассказывали о том, что единый оператор речных прогулок может заработать в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга