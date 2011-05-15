В Петербурге открылись обновленные причалы "Адмиралтейство" и "Летний сад"

В Петербурге 5 июня открылся модернизированный причал "Адмиралтейство". Кроме того, в середине мая после реконструкции возобновил работу причал "Летний сад", сообщили в городском комитете по транспорту.
В частности, завершены работы по замене старых железобетонных понтонов на современные металлические. Также произведены состыковка причальных фалов и монтаж металлических понтонов.
Помимо этого, появилось видеонаблюдение – камеры подключены к единой диспетчерской службе ГКУ "Агентство внешнего транспорта".
Это значимый шаг в развитии водного транспорта Петербурга, и мы рады, что обновленные причалы готовы принимать суда в новом навигационном сезоне. Теперь они соответствуют самым современным стандартам безопасности и комфорта. Внедрение систем видеонаблюдения и дистанционного контроля доступа делает эксплуатацию еще более эффективной.
Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга
Причалы доступны всем судоходным компаниям и частным судовладельцам.
Ранее мы рассказывали о том, что единый оператор речных прогулок может заработать в Петербурге.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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