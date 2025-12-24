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К сентябрю в Петербурге будут обновлены территории более 60 школ и детсадов
Сегодня, 14:58
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К сентябрю в Петербурге будут обновлены территории более 60 школ и детсадов

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К примеру, возле школ 305 и 314 обновят асфальтовое покрытие.

Перед 1 сентября в Петербурге 65 школ, детских садов, спортивных и молодежных центров обновляют свои территории. Больше всего планов во Фрунзенском районе, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

К примеру, возле школ 305 и 314 обновят асфальтовое покрытие, районный Центр физической культуры, спорта и здоровья переделает покрытие спортивных площадок на пяти адресах. В Красносельском районе аналогичные работы проведут на восьми площадках. 

Все адреса инспекторы ГАТИ берут на особый контроль каждое лето, чтобы образовательные учреждения встречали воспитанников красивой территорией. 

Ранее на Piter.TV: в мае в Петербурге дорожники устранили дефекты покрытий на площади около 100 тыс. квадратных метров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, образовательные учреждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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