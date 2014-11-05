В Красногвардейском районе завершено обновление пятого Ржевского моста

Расположенное южнее линии железнодорожной станции Всеволожск, вблизи основных магистралей — Рябовского шоссе и Челябинской улицы, сооружение обеспечивает удобный путь жителям прилегающего района.

Специализированное государственное предприятие "Мостотрест" завершило масштабную модернизацию 61-метрового моста через реку Горелый ручей в Петербурге. Благодаря проведённым работам эта важная городская переправа теперь не только функциональна и безопасна, но и эстетично выглядит.

Ремонтные мероприятия включали ряд мероприятий по улучшению состояния конструкции. Специалисты покрасили перильное ограждение и подперильный лист, общая площадь обработки составила 156 квадратных метров. Помимо этого, обновлены поверхности покрытия на площади 180 квадратных метров.

Местоположение моста играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре города. Расположенное южнее линии железнодорожной станции Всеволожск, вблизи основных магистралей — Рябовского шоссе и Челябинской улицы, сооружение обеспечивает удобный путь жителям прилегающего района.

Коллектив предприятия продолжает активную деятельность по содержанию и модернизации всех мостов и переходов, обеспечивающих удобство перемещения горожан и создающих комфортные условия для жизни в городе.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"