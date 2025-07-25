Специалисты приступили к капремонту Фонарного моста через Мойку

В настоящий момент рабочие приступили к демонтажу старого дорожного покрытия.

Ремонтные работы начались на Фонарном мосту через реку Мойку в Петербурге – впервые с момента возведения конструкции в 1973 году ей потребуется капитальный ремонт, сообщает пресс-служба предприятия "Мостотрест".

Основной причиной реконструкции стали многочисленные проблемы сооружения: пролётные перекрытия страдают от протечек воды, металлические элементы подвержены коррозионным процессам, покрытие дороги износилось, а декоративные гранитные элементы нуждаются в восстановлении.

В настоящий момент рабочие приступили к демонтажу старого дорожного покрытия. Далее специалисты займутся заменой гидроизоляционных материалов, созданием надежного деформационного шва и устройством новой конструкции дорожной основы. Будут отремонтированы важные конструктивные узлы, такие как металлический замок, усилен защитный бетонный слой, а также заменены металлические компоненты.

Особое внимание уделят пешеходным зонам моста: возле обоих концов переправы предусмотрены мероприятия по понижению высоты поребриковых спусков. Завершить реконструкцию моста планируется к октябрю текущего года.

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Видео: Telegram / Мосты Петербурга