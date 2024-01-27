В двух корпусах Кондратьевского жилмассива проверили ход капремонта

Все предусмотренные проектом работы намечены к завершению к маю 2026 года.

Председатель Жилищного комитета Петербурга Денис Удод провел рабочую поездку по объектам капитального ремонта в Калининском районе города, посетив жилой массив на Кондратьевском проспекте, построенный в стиле ленинградского конструктивизма в 1931 году. Информация об этом размещена сегодня в пресс-релизе Жилищного комитета.

Программа капитальных ремонтов жилых помещений в данном комплексе осуществляется последовательно. Ранее, в ходе реализации первых двух этапов программы, работы были успешно завершены в восьми строениях, обеспечив улучшение условий проживания для 447 семей. В настоящий момент ремонтные работы продолжаются в седьмом и десятом корпусах.

Корпус №10 практически готов к сдаче: ожидается, что все необходимые внутренние работы будут закончены до конца текущего года, предоставляя жильцам доступ к обновленным квартирам. Корпус №7 демонстрирует меньшую степень готовности — на данный момент выполнено около 29% запланированных объемов. Здесь ведётся отделка лестниц, устанавливаются межкомнатные перегородки и проводятся прочие строительные операции.

Все предусмотренные проектом работы намечены к завершению к маю 2026 года. Итогом капитального ремонта станет появление 100 комфортабельных квартир, предназначенных для заселения порядка 600 семей из Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что комплексная проверка территорий пройдет в центре Петербурга перед "Алыми парусами".

Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга