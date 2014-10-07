  1. Главная
На информационных табло в Пулково обновят ПО
Сегодня, 12:42
Работы начнутся 28 октября в 13:00.

В петербургском аэропорту Пулково жителей и гостей города предупредили о том, что 28 октября в 13:00 стартует обновление программного обеспечения на информационных табло. 

До пятницы на части экранов может отображаться техническая информация. Не беспокойтесь – это связано с проводимыми работами. После обновления мы будем еще технологичнее. 

Пресс-служба Пулково 

Сведения по нужному рейсу можно получать онлайн

Ранее на Piter.TV: из Петербурга запущены прямые рейсы в узбекский Андижан с 27 октября. Самолеты начали летать два раза в неделю. 

Фото: пресс-служба Пулково 

