В Выборгском районе Петербурга обновили дворницкую

В Выборгском районе завершен капитальный ремонт служебного помещения для дворников. Выполнены внутренние отделочные работы, заменены все инженерные коммуникации, а также установлены новые потолки и освещение.

По данным Жилищного комитета Петербурга, еще планируется оснащение дворницкой мебелью и инвентарем для полноценной работы. Это не просто обновление инфраструктуры, а вклад в поддержание порядка на улицах.

Хорошие условия для сотрудников – это залог чистых и уютных дворов для всех жителей. Присоединяйся к нашей команде! Пресс-служба Жилищного комитета Петербурга

Узнать больше о вакансиях получится на сайте уборкагорода.рф или по телефону: 576-02-78.

Видео: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга