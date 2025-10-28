  1. Главная
Сегодня, 15:43
В Выборгском районе Петербурга обновили дворницкую

Выполнены внутренние отделочные работы, заменены все инженерные коммуникации.

В Выборгском районе завершен капитальный ремонт служебного помещения для дворников. Выполнены внутренние отделочные работы, заменены все инженерные коммуникации, а также установлены новые потолки и освещение. 

По данным Жилищного комитета Петербурга, еще планируется оснащение дворницкой мебелью и инвентарем для полноценной работы. Это не просто обновление инфраструктуры, а вклад в поддержание порядка на улицах. 

Хорошие условия для сотрудников – это залог чистых и уютных дворов для всех жителей. Присоединяйся к нашей команде!

Пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

Узнать больше о вакансиях получится на сайте уборкагорода.рф или по телефону: 576-02-78. 

Ранее на Piter.TV: как к началу зимнего сезона изменились зарплаты дворников в Петербурге. 

Видео: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

