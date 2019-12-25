В Ленобласти между Борисово и Мичуринским обновили 6 километров асфальта

Работы велись в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Приозерском районе отремонтировали еще один участок трассы "Пески — Сосново — Подгорье". Об этом рассказали в дорожном комитете Ленобласти 18 февраля.

Так, было обновлено 6 километров асфальта между населенными пунктами Борисово и Мичуринское. Работы велись в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Подрядчик укрепил обочины, установил новые знаки и нанес разметку, а также отремонтировал съезды.

На этой региональной дороге в 2024 году улучшили качество асфальта в районе Подгорья и Коробицыно.

Ранее на Piter.TV: состоянием дорожного покрытия Троицкого моста заинтересовалась прокуратура.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти